В Москве за сутки выявили 5224 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9e4e25ca-1760-11eb-a245-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 5224 пациентам, госпитализировано 959 человек. На ИВЛ в столичных больницах находятся 322 пациента. Такие данные приводит оперштаб.

Также сообщается о 2681 выздоровевшем за последние сутки и 62 смертях среди пациентов с COVID-19.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2681 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205, — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

С начала пандемии в столице выявлено 401 040 заражённых. Болезнь закончилась летальным исходом для 6442 из них.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек, писал NEWS.ru.