Мирный Шебекино обстреливают сплошным огнем: как ВСУ атакуют РФ 1 июня Власти Белгорода опровергли информацию о вторжении украинских диверсантов, но Шебекино по-прежнему под сильными обстрелами ВСУ

Фото: vvgladkov/t.me

Приграничные регионы России за минувшие сутки подверглись атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ночных обстрелов Шебекино пострадали восемь человек. Baza сообщила, что на российской-украинской границе шел бой. По информации канала, украинские диверсанты при поддержке танков атаковали пункт пропуска «Шебекино». Гладков опроверг эти сведения, а Минобороны России пока их не комментировало. Новые подробности атак ВСУ на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Обстрелы Белгородской области

Гладков заявил, что сегодняшняя ночь для Шебекино вновь была напряженной. По его словам, город находился под непрекращающимся огнем: в полночь, 03:40 и 05:15 ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города. На данный момент известно о восьми пострадавших, погибших нет.

Губернатор рассказал, что при обстрелах поселка загорелись частный жилой дом и административное здание. Также снаряды попали в несколько других зданий в городе, включая многоквартирные дома.

«Есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля. На месте работают пожарные расчеты. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна», — написал губернатор.

Гладков пообещал в случае необходимости укрыть жителей Шебекино в пункте временного размещения в «Белгород Арене». Прибывших обеспечат горячим питанием и всем самым необходимым.

Правда ли, что ведутся бои на границе

Telegram-канал Baza утверждает, что на российской-украинской границе шел бой, во время которого украинские диверсанты при поддержке танков атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По данным канала, у Масловой Пристани была перекрыта дорога в сторону Шебекино. Канал SHOT добавлял, что российские пограничники успешно отбили атаку в районе Международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шебекино». По информации канала, ВСУ находились примерно в 100 метрах от российской границы, прорыва не было. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Оперативный штаб Белгородской области опроверг сведения о попытке прорыва украинских диверсантов, но подтвердил обстрелы в регионе. Местных жителей призвали не поддаваться панике.

Фото: МО Украины

«Ряд Telegram-каналов распространяет ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении. Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают ВС РФ, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.

Гладков в своем Telegram-канале также опроверг информацию о попытке прорыва украинских диверсантов. По его словам, противника на территории Белгородской области не было и нет, однако обстрелы продолжаются.

«Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел. Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь в Шебекино и в окрестных селах. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что места сбора людей не сообщаются, чтобы они не стали целью для обстрелов. Также Гладков заявил, что группы детей и женщин будут вывезены в Пензу, Калушу и Ярославль.

«Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы. Сегодня наши дети уезжают — 200 человек семей, мамы, бабушки с маленькими детьми — в Пензу. В субботу, 3 июня, — 600 человек в Калугу и Ярославль», — отметил Гладков.

Атака дронами в Курской области

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в ночь на 1 июня в Брянской области в 70 км от границы с Украиной упал и взорвался беспилотник. По данным канала, инцидент произошел в населенном пункте Найтоповичи, в результате взрыва никто не пострадал. По информации Baza, еще один украинский дрон сбросил две бомбы на окраине населенного пункта Старая Николаевска Курской области. В сообщении канала говорится, что атака произошла 1 июня около 05:00, в результате нападения никто не пострадал. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

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