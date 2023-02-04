Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией

Фото: Яндекс.Дзен

В отношении Турции могут принять самые серьезные санкции за торговлю с Россией, передают РИА Новости со ссылкой заместителя министра финансов США Брайана Нельсона. По его мнению, больше всего в этом случае пострадают банки.

Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков <...>. Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям, — заявил Нельсон.

Ранее турецкий обозреватель Берджан Тутар заявил, что риск прямого военного столкновения НАТО с Россией многократно возрастет, если Западу удастся настроить против Москвы Анкару. По его словам, долгое время только вето Германии и Турции удерживало Альянс от настоящей войны с Россией, однако ситуация может измениться.

В Совбезе ООН подтвердили, что по запросу российской стороны 8 февраля состоится заседание, на котором обсудят вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Тема заявлена в связи с поставками военной помощи Украине от стран Запада.