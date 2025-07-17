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17 июля 2025 в 05:28

Ми-28НМ разнес пункт ВСУ, крах обороны: успехи ВС РФ к утру 17 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Экипаж авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по пункту управления и месту запуска дронов ВСУ в зоне действия группировки «Восток», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 июля?

Экипаж Ми-28НМ ударил по пункту управления ВСУ

Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Восток“. После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — сказано в заявлении.

Стало известно, сколько ВСУ смогут держать оборону в Краматорске

Подготовленные силы ВСУ в районе города Краматорска в ДНР не смогут долго удерживать позиции под натиском ВС РФ, сообщили ТАСС в силовых структурах. Основными причинами названы недостаток личного состава и проблемы с логистикой.

«Сами вээсушники не стали восхищаться „гением инженерной мысли“, отметив, что в украинской армии банально не будет живой силы для занятия позиций. Помимо этого, попасть на позиции украинские оккупанты могут лишь по нескольким дорожным направлениям, которые заранее будут вскрыты нашей разведкой», — рассказали силовики.

В Европе предсказали скорое окружение Красноармейска

ВС РФ близки к окружению Красноармейска в Донецкой Народной Республике, сообщает чешское издание SZ со ссылкой на свои источники. По данным издания, российским войскам удалось приблизиться к городу Родинское, который находится в девяти километрах от Красноармейска по прямой. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

«Над этим стратегическим городом, важнейшим транспортным и логистическим узлом в Донецкой области, нависла угроза окружения», — сказано в публикации.

Ситуация на Сумском направлении вызывает панику у Сырского

Ситуация на Сумском направлении вызывает панику у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, главком перебрасывает на этот участок фронта приграничные подразделения и элитный полк «Скала».

«Берем для начала Сумское направление. Здесь у Сырского явная паника: даже те приграничные подразделения и части, которые ранее прикрывали границу с Белоруссией, перебрасывают сюда. Сырский снял даже бригаду Главного управления разведки Министерства обороны Украины, так называемый элитный полк „Скала“. Этого полка уже физически не существует. Он перемолот, разбежался, и его бойцы даже не знают, где они потеряли знамя», — сказал Баранец.

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