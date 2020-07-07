Матвиенко поздравила членов Совфеда с официальным званием сенаторов

https://static.news.ru/photo/6a02c7b0-c0ff-11ea-883e-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к своим коллегам с поздравлением по случаю того, что все они после поправок в Конституцию получили высокое звание сенатора.

Об этом спикер сказала, открывая заседание Совфеда.

Мы все теперь сенаторы, поскольку вступили в силу поправки в конституцию. Я вас поздравляю с высоким историческим званием сенаторов, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Кроме того, председатель верхней палаты парламента отметила, что вступление в силу изменений в Основной закон страны стало «по-настоящему историческим событием».

Матвиенко обратила внимание на то, что высокая явка на плебисците показала, что поправки в Конституцию действительно отражают ожидания россиян.

Большинство граждан поддержали поправки, охватывающие все направления политики. Люди поддержали курс главы государства, оказали ему высокое доверие. Эти поправки, безусловно, положительно повлияют на жизнь страны, — заявила спикер Совфеда.

Однако, отметила председатель СФ, вступление поправок в силу потребует от сенаторов решения множества задач для внесения изменений в действующее законодательство.

Ранее глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что обновлённая Конституция потребует изменить около 100 законов.

Будущие законы условно можно разделить на пять групп:

В первую группу входят социальные гарантии, пенсии, пособия, поддержка института семьи, образование.

Во вторую — здравоохранение, наука и культура.

В третью — законодательство о выборах, организация единой публичной власти, а также вопросы государственной и муниципальной службы.

Четвёртый блок законов — это неприкосновенность территорий, оборона и безопасность.

И наконец в пятой группе — развитие предпринимательства, частной инициативы, зашита права собственности, развитие некоммерческого сектора, а также развитие институтов гражданского общества.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они, среди прочего, призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

Как писал NEWS.ru, Матвиенко также сообщила, что основную часть законов в связи с поправками к Конституции примут осенью.