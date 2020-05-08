Лисы начали отвоёвывать улицы у самоизолировавшихся москвичей

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Дикие лисы стали чаще наведываться на московские улицы. Это связано с режимом самоизоляции и небольшим количеством людей, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Там отметили, что простаивание пищеблоков в организациях мегаполиса вынуждает животных охотиться на мышей на городских природных территориях. Поэтому лис в городе заметить легче, так как условия для них стали более благоприятны.

Сейчас идёт обычная сезонная активность лис, уточнили в департаменте. Однако пустынные улицы делают их смелее.

Способствуют этому запрет на охоту в городской черте и отсутствие природных конкурентов. Раньше таковыми были бродячие собаки, но из-за программы по отлову их в Москве практически не осталось, передаёт ТАСС.

Кроме того, город — это территория, полная естественных и искусственных убежищ, которые обеспечивают лисам защиту. Там животные могут не только спрятаться от возможного преследования и отдохнуть, но и вывести потомство.

Меняется биологическая модель обитания и существования вида: лисица из прирождённого охотника, ловко добывающего мелких птиц и грызунов, превращается в городской вид, живущий за счёт отходов человека, — пояснили в департаменте природопользования.

Вместе с тем, там отметили, что на данный момент нет необходимости вмешательства городских служб, так как высокая плотность лис в городе невозможна, и в Москве их популяция малочисленна.

Ранее в Самарской области, как писал NEWS.ru, в детский сад пробрался дикий енот. Правда, спасать пришлось его самого: животное залезло на дерево и боялось спуститься из-за вызванного своим визитом переполоха.