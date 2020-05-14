Лидер «Справедливой России» предлагает продлить программу льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/493136b2-95de-11ea-abbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продлить до конца 2020 года действие положений программы льготной ипотеки предложил глава партии «Справедливой России» Сергей Миронов. Обращение будет в ближайшие дни направлено в Банк России. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Миронов считает, что программу льготного кредитования по ипотеке необходимо срочно скорректировать. В корректировках должны быть учтены первые результаты и изменения социально-экономической ситуации на фоне пандемии COVID-19.

Лидер справедливороссов считает, что для развития государства вместо ипотеки необходимо выдавать ссуды без процентов за счёт бюджета. По мнению политика, это остановит массовый переезд россиян в столичные регионы и избавит Россию от перенаселения в некоторых субъектах.

Правительству и Центральному банку «Справедливая Россия» предлагает обсудить вопрос продления действия льготной ипотечной программы до 31 декабря 2021 года и предусмотреть возможность рефинансирования ипотечных кредитов на максимально выгодных для населения условиях, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом в письме сказано, что обращение направят Центробанку в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, ранее банки РФ сократили средний размер ипотечного кредита.