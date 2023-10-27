Летчик назвал преимущества вертолета Ми-26Т2В Майор ВВС РФ Красноперов: вертолет Ми-26Т2В создавался для арктических условий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолеты Ми-26Т2В (на первом плане) и Ми-38Т

Новейший российский транспортный вертолет Ми-26Т2В создавался для арктических условий, рассказал NEWS.ru майор ВВС России Андрей Красноперов. По мнению летчика, у этой машины большой запас прочности для климата в зоне СВО, где ее будут использовать.

Тот факт, что новейший вертолет Ми-26Т2В создавался для арктических условий, говорит в его пользу. Это значит, что топливо в его баках не замерзнет при низких температурах, металл не деформируется при сильном морозе. Также Ми-26Т2В удобен тем, что ему не требуется полоса для взлета — он может сесть на любой поляне, — сказал Красноперов.

Кроме того, майор указал, что вертолет будет использоваться прежде всего для подвоза боеприпасов для российских войск в зоне СВО.

Минобороны России подписало контракт на закупку 10 вертолетов Ми-26Т2В. Не стоит недооценивать роль этих машин. Они не перевернут игру, но смогут доставить множество грузов для российской армии. Эти вертолеты действуют быстро благодаря новому двигателю, а также имеют рекордную грузоподъемность — 20 тонн, — заявил летчик.

Красноперов отметил также, что на Ми-26Т2В установили бортовой комплекс обороны «Витебск» для борьбы против ЗРК. По его словам, это повысит безопасность экипажа вертолета.

Система «Витебск» хорошо показала себя на истребителях. Она сможет обеспечить дополнительную защиту для экипажа вертолета. Комплекс делает эту машину невидимой для ракет противника. «Витебск» — это козырь в рукаве для российской авиации. Однако Ми-26Т2В будет выполнять миссии с охранением, как и остальные вертолеты, у которых этого комплекса нет, — сказал Красноперов.

Начальник армейской авиации ВС РФ Игорь Романов ранее сообщил, что в 2023 году в ВКС России начались поставки модернизированного Ми-26Т2В — самого тяжелого серийного вертолета в мире. Это тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн.