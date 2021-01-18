Лавров рассказал, что переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/29c28450-5994-11eb-8769-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что имеет антитела к COVID-19, так как перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой форме. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Москве.

У меня антитела, потому что я перенёс в лёгкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, всё-таки сделать прививку, — заявил министр.

Глава российского МИД добавил, что намерен посоветоваться по поводу возможной вакцинации с медиками. При этом Лавров не уточнил, когда именно он переболел COVID-19.

В конце октября прошлого года в МИД России заявили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции после контакта с заболевшим коронавирусом. Ранее запланированные визиты и встречи были перенесены на более поздний срок.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что переболевшим коронавирусом не стоит торопиться с вакцинацией. По её словам, несмотря на постепенное снижение антител в организме человека после болезни, защита от коронавируса в той или иной степени сохраняется, а случаи повторного заражения COVID-19 пока единичны.