https://static.news.ru/photo/e2052eee-53de-11ea-8f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова об увеличении количества уголовных дел против бизнеса в России вызвала интерес в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это важная информация. Мы, безусловно, обратили внимание на это сообщение, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Песков в ответ на вопрос, связана ли эта статистика с нечистоплотным ведением дел у предпринимателей или ужесточением уголовного преследования, заявил, что данные Титова предстоит проанализировать.

Как писал NEWS.ru, ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора холдинга «Адамас» Максима Вайнберга по делу об уклонении от уплаты налогов.