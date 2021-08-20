Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём государственного флага
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:21, 22 августа 2021
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
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Поздравление к Дню государственного флага записали российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. Оно опубликовано на сайте Роскосмоса.
Космонавты предстали перед россиянами на фоне триколора.
Поздравляем вас с Днем государственного флага Российской Федерации, — сказал Олег Новицкий.
Пётр Дубров объяснил гражданам значение этого дня. По словам космонавта, триколор олицетворяет собой могущество России и величие её народа.
Символизирует преемственность поколений. Демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. Поэтому этот праздник является связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим, — сказал космонавт.
Ранее сообщалось, что в Крыму на набережной международного детского центра «Артек» в честь праздника развернули российский флаг длиной в один километр.