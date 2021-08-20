Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём государственного флага

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В настоящее время полуостров Крым обеспечен пресной водой в достаточном объёме, никаких графиков водоснабжения нет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Аксёнов рассказал, что в Ялте планируется построить опреснительную установку, учитывая, что там нет подземных источников водоснабжения. По погодным условиям от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются... Водой...