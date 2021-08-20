16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём государственного флага

01:21, 22 августа 2021
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём государственного флага Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Поздравление к Дню государственного флага записали российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. Оно опубликовано на сайте Роскосмоса.

Космонавты предстали перед россиянами на фоне триколора.

Поздравляем вас с Днем государственного флага Российской Федерации, — сказал Олег Новицкий.

Пётр Дубров объяснил гражданам значение этого дня. По словам космонавта, триколор олицетворяет собой могущество России и величие её народа.

Символизирует преемственность поколений. Демонстрирует единство Отечества и укрепляет патриотический дух. Поэтому этот праздник является связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим, — сказал космонавт.

Ранее сообщалось, что в Крыму на набережной международного детского центра «Артек» в честь праздника развернули российский флаг длиной в один километр.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео