Конституционный суд проверит договоры о присоединении новых территорий В КС поступили обращения Путина по конституционности договоров о принятии новых субъектов

В Конституционный суд России поступили обращения президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о включении в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости. Отмечается, что поступило 4 обращения, это произошло 30 сентября.

Президент Российской Федерации… Обращение принято к рассмотрению, — говорится в сообщении.

30 сентября президент Владимир Путин в Кремле подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно. Этому предшествовали референдумы, на которых, по данным местных властей, подавляющее большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

Украина и страны Запада заявили, что не признают результаты плебисцитов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что их включение в состав России не будет иметь юридической силы и «заслуживает осуждения». Референдумы также не признала Турция.

