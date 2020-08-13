Коэффициент распространения COVID-19 в России остался на прежнем уровне

https://static.news.ru/photo/6a423786-de0c-11ea-a428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса на территории РФ третий день подряд находится на отметке 0,97.

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в среднем по стране данный показатель в последний раз был выше единицы 13 июля.

В семи из 10 регионов с наибольшим числом заражённых этот показатель держится ниже единицы. К таким регионам относятся Ханты-Мансийский автономный округ (0,82), Свердловская область (0,9), Красноярский край, Иркутская и Челябинская области (0,95), Подмосковье (0,98), Ростовская область (0,99).

Выше единицы коэффициент находится в Санкт-Петербурге (1,01) и Нижегородской области (1,09). В Москве показатель снизился на 0,01 и достиг отметки в 1, передаёт ТАСС.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Однако при возвращении к пороговым значениям и их длительном превышении могут быть вновь введены ограничения.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 6568 человек. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 722,9 тысячи человек. Выявлено 5065 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 912,8 тысячи человек.