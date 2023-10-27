Какие самолеты ВСУ уничтожены в октябре: сколько ВКС РФ их сбили

Фото: МО Украины

С 1 октября истребительная авиация ВКС РФ уничтожила 31 самолет и три вертолета ВВС Украины, сообщили в Минобороны России. Что об этом нужно знать?

Какие потери понесли ВСУ в октябре

Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили 19 ракет HIMARS за последнюю неделю. По данным Минобороны РФ, за это время также были перехвачены четыре ракеты, выпущенные из РСЗО «Ураган», и шесть ракет HARM.

Помимо этого, потери понесла украинская авиация. С начала октября был уничтожен 31 самолет.

«C 1 октября текущего года истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины, в том числе: 20 самолетов Миг-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолета Ми-8», — сообщили в военном ведомстве.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также рассказал, что российская армия получила новые зенитные ракетные комплексы, которые за пять дней сбили 24 самолета ВСУ. По его словам, данные комплексы успешно поражают применяемые украинской армией артиллерийские системы М777.

Что о потерях ВСУ сказал военкор

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что потеря большого количества военных самолетов ставит Украину в трудное положение и грозит оставить ВСУ без поставок F-16.

«Потеря такого количества авиационной техники сильно снижает потенциал киевского режима. На Западе могут возникнуть сомнения в целесообразности передачи ВСУ самолетов F-16. Западная пропагандистская машина до сих пор не пришла в себя от потерь западной „неуязвимой“ бронетехники», — написал журналист в авторском Telegram-канале.

Сколько техники ВСУ уничтожено с начала СВО

В начале октября президент России Владимир Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ВСУ потеряли около 90 тысяч бойцов с начала контрнаступления. Также он отметил, что российская армия уничтожила более 500 украинских танков и почти две тысячи бронемашин. Он выразил уверенность, что РФ добьется своих целей в ходе спецоперации.

16 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков и 1,5 тысячи бронированных машин из-за того, что российские военные выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии боевых действий.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Подбитый танк ВСУ в Северодонецке

В сентябре и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что ВСУ за год потеряли до 90% личного состава, прибывшего в подразделения осенью 2022 года.

По данным Минобороны РФ, с начала СВО уничтожено 515 самолетов, 253 вертолета, 8298 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 950 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6888 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 672 единиц специальной военной автомобильной техники.

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