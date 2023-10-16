Шойгу озвучил потери ВСУ за время контрнаступления Шойгу: ВСУ потеряли за время контрнаступления 1,5 тысячи бронированных машин

Фото: МО РФ

За время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли сотни танков и 1,5 тысячи бронированных машин из-за того, что ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании у президента Владимира Путина. По его словам, в оборонном ведомстве уверены не только в своей способности отражать атаки, но и в успешной реализации намеченных планов, передает ТАСС.

На отдельных направлениях по всей линии [боевых действий], там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, выстроена достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона. Или ее можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери в живой силе, технике — это сотни танков, больше тысячи, полторы тысячи бронированных машин, — рассказал Шойгу.

Ранее Путин о колоссальных потерях Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления. Глава государства сообщил, что они составили восемь к одному. При этом результатов украинского наступления пока что наблюдать не приходится, добавил он.

В сентябре и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что украинская армия за год потеряла до 90% личного состава, прибывшего в подразделения осенью 2022 года. Уже тогда он говорил, что подразделения ВСУ экстренно нуждаются в пополнениях.