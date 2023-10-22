Каковы потери ВСУ 22 октября: сколько уничтожено техники с начала СВО Минобороны России: за сутки ВСУ лишились 30 беспилотников и четырех истребителей

Фото: МО Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли 30 беспилотников, три многоцелевых истребителя МиГ-29 и один Су-25, сообщило Минобороны РФ. Сколько уничтожено украинской техники с начала СВО?

Каковы потери ВСУ 22 октября

По данным МО РФ, в районе населенного пункта Станислав Херсонской области ВС РФ нанесли противнику огневое поражение: уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также гаубица Д-20. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ составили около 820 солдат ВСУ

Также российские войска за сутки уничтожили пять украинских танков, две БМП, девять бронемашин, РСЗО «Град», станцию РЭБ, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, польскую САУ Krab и американскую артиллерийскую систему М777.

Что пишут военкоры о потерях ВСУ 22 октября

Военкор Андрей Руденко сообщал, что ночью был нанесен удар по железнодорожному вокзалу в Константиновке. По его информации, на станцию прибыл состав с резервами и вооружением. Руденко со ссылкой на очевидцев уточнил, что в рядах противника «очень много убитых и раненых».

Кроме того, журналист сообщил, что в результате удара по «Новой почте» в Харькове были уничтожены 52 танковых двигателя и ремкомплектов к ним.

«Многие зададут вопрос, почему именно туда. Ответ прост: ВСУ используют логистическую инфраструктуру данной компании для снабжения войск», — сообщил Руденко.

Военкор рассказал, что в районе села Нью-Йорк на Горловском направлении российская авиация уничтожила пункт временной дислокации ВСУ, где находились минимум 150 военнослужащих. В операции принимали участие сразу шесть самолетов.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сколько украинской техники уничтожено с начала СВО

В начале октября президент России Владимир Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли около 90 тысяч бойцов с начала контрнаступления. Также он подчеркнул, что российская армия уничтожила более 500 украинских танков и почти две тысячи бронемашин. Он выразил уверенность, что Россия добьется своих целей в ходе СВО.

16 октября министр обороны Сергей Шойгу на совещании у президента заявил, что за время контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков и 1,5 тысячи бронированных машин из-за того, что ВС РФ выстроили глубоко эшелонированную оборону по всей линии боевых действий.

В сентябре и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что украинская армия за год потеряла до 90% личного состава, прибывшего в подразделения осенью 2022 года. Уже тогда он говорил, что подразделения ВСУ экстренно нуждаются в пополнениях.

Согласно последней сводке Минобороны РФ, с начала СВО уничтожено 508 самолетов, 253 вертолета, 8157 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 869 танков и других боевых бронированных машин, 1167 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6847 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 567 единиц специальной военной автомобильной техники.

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