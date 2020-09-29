Пандемия не повлияла на решимость россиянок родить третьего ребёнка

В России на протяжении нескольких лет растёт количество многодетных семей. Желающих родить третьего ребёнка не останавливает ни пандемия коронавируса, ни сопутствующий экономический кризис. Почему россияне становятся родителями в третий раз, несмотря на глобальные проблемы, выяснял NEWS.ru.

Наибольший суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей отмечается в Чечне (в среднем 1,33 на одну женщину), Республике Тыва (1,13) и Ингушетии (1,04). С такими данными Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем, в пятёрку регионов-лидеров по показателю попали Республика Алтай (0,79) и Ненецкий автономный округ (0,71).

В свою очередь, наименьшие цифры (0,21) характерны для Мордовии, Севастополя, Ленинградской, Смоленской, Воронежской и Белгородской областей.

Примечательно, что в среднем по России такой коэффициент составляет 0,33, в столице — 0,24.

Где второй — там и третий

В последние годы в стране наблюдается феномен: россияне всё реже рожают первых и вторых детей, и чаще — третьих, отметил в беседе с NEWS.ru завсектором воспроизводства населения и демографической политики Центра по изучению проблем народонаселения экономфака МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН Владимир Архангельский. По его словам, не отразилась на стремлении российских семей стать многодетными и пандемия коронавируса.

Всё таки, это люди, которые изначально ориентированы на рождение третьего ребёнка. Это немножко другая психология, другая система ценностей. Чем те, кто в колебаниях, как говорится, между одним и двумя — так называемое малодетное поведение. Поэтому, я думаю, что на рождение третьего ребёнка отрицательного влияния пандемии нет. Владимир Архангельский заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Эксперт добавил, что некоторые люди во время пандемии получали возможность работать удалённо и тем самым тратить больше времени непосредственно на заработок. Поэтому доходы таких россиян могли не снизиться, а вырасти.

Как полагает Архангельский, количество третьих рождений в стране какое-то время продолжит увеличиваться и позже — стабилизируется. Это связано с тем, что снизится число семей, готовых стать многодетными.

Лидерство отдельных регионов по суммарному коэффициенту рождаемости он объяснил тем, что в них население традиционно ориентировано на многодетность больше, чем в других субъектах.

Психология многодетности

Желающие стать родителями в третий раз хотят продолжить род для выживания — это происходит на уровне инстинктов, рассказала NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова. Кроме того, в решении стать многодетной семьёй участвует и сознание.

Если говорить о ментальном уровне, то миром правит любовь и чувства. И, наверное, для того, чтобы побольше друг друга согревать, побольше друг другу дарить тепло и любовь, люди, конечно же, продолжают свою любовь в своих детях. И многодетные семьи отличаются тем, что у них проще идёт быт, у них проще бытовая суета. Старшие дети присматривают за младшими детьми. И для родителей это проще, и дети учатся ответственности, учатся принимать решения. Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Некоторые люди рожают детей и становятся многодетными из корыстных целей — ради получения денег и другой поддержки от государства, добавила социальный психолог.