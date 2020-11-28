Кабмин увеличил квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

https://static.news.ru/photo/421d0296-321b-11eb-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Правительство РФ увеличило квоты на ввоз в страну обезболивающих медицинских препаратов, а также на их хранение и производство. Сильнодействующие вещества применяют при оказании паллиативной помощи и для анестезии, также они служат основой для производства новых лекарств.

В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство, — сообщили в пресс-службе правительства.

Так, квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза. На его основе в РФ планируют выпускать два новых обезболивающих лекарства. На ввоз ремифентанила квоты вырастут более чем в семь раз. Он применяется в анестезиологии за рубежом и имеет ряд преимуществ в сравнении со своими предшественниками. Его аналог начнут производить в России в ближайшее время. На схожий по действию фентанил квоты вырастут в 1,5 раза. Это лекарство уже выпускают в России, в следующем году планируется увеличить объёмы его производства.

В пресс-службе подчеркнули, что квоты на ввоз, производство и хранение этих веществ государство устанавливает в целях безопасности.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился включить разрабатываемые в России вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных лекарств. Вакцины войдут в перечень в начале декабря 2020 года, и таким образом будет обеспечена их доступность. При этом отмечается, что с 2021 года список жизненно необходимых препаратов расширят до 788 лекарств.