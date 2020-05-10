Кабмин распределил между регионами более 12 млрд рублей на доплаты медикам

https://static.news.ru/photo/6ab0d6e0-929a-11ea-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство утвердило распределение межбюджетных средств, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, работающим с заражёнными коронавирусом. Общая сумму средств превышает 12 млрд рублей.

На стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с COVID-19 предусмотрено почти 9,3 млрд рублей. В том числе около 4,4 млрд рублей будет направлено на выплаты медикам Москвы, ещё более 1 млрд рублей — врачам Пермского края, информирует ТАСС.

Кроме того, правительство распределило почти 3,2 млрд рублей, предназначенные на софинансирование расходов регионов на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам.

Ранее, как писал NEWS.ru, было решено отменить подоходный налог на дополнительные выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Ежемесячные выплаты для врачей и медперсонала должны составить от 25 до 80 тысяч рублей.