https://static.news.ru/photo/2045732a-bab1-11e9-b45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: lego.com

Компания Lego выпустит игровой конструктор по мотивам сериала «Друзья», которому в этом году исполняется 25 лет.

Набор позволит построить знаменитую кофейню, в которой часто проводили время герои сериала. В комплект к нему войдут фигурки главных героев сериала: Рэйчел Грин, Росса Геллера, Чендлера Бинга, Моники Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Гюнтера, сообщает официальный сайт Lego .

Продажи стартуют 1 сентября. Цена набора будет около $60.

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