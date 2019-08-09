https://static.news.ru/photo/6d8980e6-baa1-11e9-8702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания Apple значительно увеличила вознаграждение для «белых» хакеров за поиск уязвимостей. Сумма, которую разработчики могут заплатить специалистам, достигла $1 млн.

Вознаграждение будет выдаваться при одном условии — исследователь должен получить удалённый доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны пользователя устройства. Хакеры, которые смогут обнаружить сетевую атаку, не требующую взаимодействия с юзером, получат $500 тысяч. За слабые места в программном обеспечении до его выпуска Apple выплатит 50% бонус.

В Купертино расширили программу для всех исследователей, хотя ранее Apple предлагала вознаграждение за уязвимости только по приглашениям. Кроме того, компания подтвердила информацию о запуске bug bounty для Mac, которая также распространяется на watchOS и Apple TV.

Ранее News.ru рассказал, что Apple поделилась обновлённой статистикой использования мобильной операционной системы компании. Число iPhone, iPad и iTouch, работающих под управлением iOS 12, на 6 августа достигло 88%.