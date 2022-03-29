IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием получат отсрочку от армии

Молодым специалистам до 27 лет с высшим образованием, работающим в отрасли информационных технологий, будет предоставлена отсрочка от службы в армии. Также это коснётся сотрудников российских IT-компаний с рабочим стажем менее одного года при условии, что они окончили вуз за год до вступления в должность. Такое постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Отмечается, что компании, которые хотят предоставить отсрочку своим специалистам, должны составить список таких сотрудников и направить документ в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года. Минцифры далее направит список в Минобороны, после чего военное ведомство формирует итоговый документ и отправит его в военкоматы.

Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал, — заявил глава кабмина.

В перечне вузовских специальностей, которые позволят претендовать на отсрочку, значатся математика, картография, прикладная информатика, геоинформатика, радиотехника, электроника, авиастроение и другие. В списке документа более 60 специальностей.

Ранее президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что в Россию могут вернуться от трети до половины специалистов IT-отрасли, покинувших её. По его словам, процесс возвращения может занять от восьми до десяти месяцев