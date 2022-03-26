«Известия»: половина покинувших Россию IT-специалистов может вернуться

Президент объединения разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров заявил, что в Россию могут вернуться от трети до половины специалистов IT-отрасли, покинувших её. По его словам, процесс возвращения может занять от восьми до десяти месяцев, сообщают «Известия».

Макаров уточнил , что по его расчётам, в феврале-марте 2022 года пределы родины покинули 18-20 тысяч таких специалистов. Уезжали в основном фрилансеры, сотрудники центров разработки иностранных компаний, объявивших об уходе из России, а также те, чьи компании работали на экспорт.

Президент «Руссофта» считает, что многие российские IT-специалисты уезжали, чтобы продолжать работать удалённо и избежать призыва в армию. Возвращение на родину является для них ожидаемой перспективой. Причиной же Макаров назвал отсутствие в России мобилизации, негатив от жизни на чужбине, высокие цены и русофобия.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в разговоре с изданием также указала, что уехавшие россияне работают на свои компании дистанционно.

Скорее всего, через какое-то время они вернутся. Например, у нас уехало несколько сотрудников, а уволился всего один. Остальные продолжают работать над теми же задачами, — пояснила она.