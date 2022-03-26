Проект предоставления IT-специалистам отсрочки от армии направлен в кабмин

Разработанный Минцифры РФ проект постановления о предоставлении IT-специалистам отсрочки от армии находится в правительстве, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, которые приводит ТАСС, кабмин определит порядок предоставления этой отсрочки.

Проект постановления (о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам. — NEWS.ru) уже находится в правительстве, которое определяет порядок предоставления этой отсрочки, — сказал министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сообщения в социальных сетях о подготовке ограничений на выезд из страны cпециалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адреc являются фейками. Наоборот, отметил он, государство старается поддерживать специалистов в этой сфере.

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская ранее заявила, что в конце февраля — начале марта из России уехало множество IT-специалистов, большинство из них перебрались в страны ближнего зарубежья. По её словам, многие не увольнялись с работы и могут в скором времени вернуться в страну.

Касперская предположила, что стимулировать их возвращение нужно не только материальными мерами, но и путём проведения пиар-кампаний.

Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко ранее сообщил, что в апреле Россию могут покинуть ещё 70–100 тысяч человек в рамках второй волны эмиграции IT-специалистов. Первую волну эмиграции он оценил в 50–70 тысяч человек.