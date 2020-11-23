Иммунолог объяснила, чем вызваны рекорды по выявлению COVID-19

https://static.news.ru/photo/638e1ec6-2da5-11eb-9436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В России установлен новый рекорд по суточному приросту числа заболевших коронавирусом — 25 173 случаев. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева считает, что драматизировать новое коронавирусное «достижение» не нужно, так как теперь заразившихся стали учитывать по-новому.

Резко выросло число заболевших не в связи с тем, что оно выросло, а с тем, что буквально на той неделе вышел приказ, который приравнивает к методам выявления не только тесты ПЦР, а также антигенные тесты, экспресс-мазки из носа. Раньше эти тесты не требовались для подачи сведений в Роспотребнадзор, не являлись новым выявленным случаем, а теперь являются, — сообщила в эфире НСН Ярцева.

Иммунолог также отметила, что на самом деле количество больных уже давно гораздо выше этих цифр и больницы в регионах переполнены. Но даже если введут карантин, их заполненность не снизится.

Массовая паника приводит к тому, что больничные койки занимают люди, у которых симптоматика обусловлена в первую очередь психоэмоциональным состоянием. Люди едут в больницу, перестраховываясь. Это люди с кучей побочных заболеваний, которые амбулаторно не ведутся на должном уровне, — пояснила врач.

Ярцева полагает, что необходимо создать службу, которая будет приходить на дом и делать всё, вплоть до забора анализов. Пациент с симптомами коронавируса не должен идти в больницу. При этом молодому пациенту, по словам терапевта, вообще ничего не нужно назначать: ни анализов, ни таблеток. А вот с заболевшими 55+ нужно работать тщательнее: взять у них развёрнутый биохимический анализ плюс анализ на глюкозу и прокальцитонин, и чтобы результаты были готовы максимум через два дня.

Нужно развивать удалённую помощь. Тогда не нужно будет госпитализировать. К тому же в регионах больницы плохо оснащены, часто там лечение ничем не отличается от лечения на дому, — добавила врач.

Ярцева считает, что предновогодний ажиотаж вряд ли вызовет резкий рост заболеваемости. Лучшим средством профилактики она назвала применение средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ужесточить контроль за соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусом в России. На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса она обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой сделать исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по COVID-19 обязательным. По её словам, на то, что эти рекомендации не всегда исполняются, указывают высокий уровень заболеваемости именно у работающего населения, эпидемиологические обследования объектов и соответствующие расследования.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что результаты тестов на COVID-19 загружаются на портал госуслуг в течение часа после их получения. По её словам, на портал в сутки передаётся до 14 тыс. тестов, на сегодняшний день загружено уже около 200 тыс. результатов, создано более 60 тыс. справок.

По данным на 23 ноября, за сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из больниц были выписаны 16 002 человека. Скончался 361. Общее число заразившихся в России составило 2 144 502 человека, излечились за всё время пандемии 1 611 445, умерли 36 540 россиян.