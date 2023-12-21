Харитонов может пойти против Путина от КПРФ: кто такой, почему не Зюганов КПРФ планирует выдвинуть Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Николай Харитонов

Бывший лидер Аграрной партии и депутат Госдумы Николай Харитонов может стать соперником президента России Владимира Путина на выборах главы РФ, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Подробнее о Харитонове и других кандидатах на пост российского лидера читайте в материале NEWS.ru.

Кто такой Николай Харитонов

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год.

Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ.

«Президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Николая Михайловича Харитонова в качестве кандидата от партии на пост президента. Следующим шагом станет решение на пленуме, а затем — на съезде партии», — рассказал источник.

Что сказал Зюганов, почему не он кандидат

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что решение о выдвижении Харитонова кандидатом на президентские выборы примет пленум компартии 22 декабря. Он отметил, что этот вопрос решает только съезд, хотя некоторые организации выдвигали и продолжают выдвигать свои кандидатуры. Сам Харитонов отметил, что окончательное решение еще не принято.

«Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают, и Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Калашникова, и Коломейцева... Решение будет принимать в пятницу пленум», — заявил Зюганов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Геннадий Зюганов

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что по поводу кандидата от КПРФ возникает много вопросов. По его словам, для КПРФ «надо оставить маленький шанс на то, что это может быть не лидер партии Геннадий Зюганов».

В свою очередь заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Новиков заверил, что именно Зюганов — та фигура, которая «наиболее весома, наиболее внятна и всестороннее может представить позицию партии в ходе предстоящей крупной избирательной кампании».

Кандидат от ЛДПР

ЛДПР в ходе XXXV съезда выдвинула председателя партии Леонида Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году. По итогам тайного голосования партийцев его кандидатуру поддержали.

В бюллетень был внесен один кандидат — Леонид Слуцкий. Всего проголосовали 108 делегатов. Недействительных бюллетеней два.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Леонид Слуцкий

Также парламентарий перечислил заслуги лидера партии, отметив благотворительную деятельность председателя ЛДПР и его усилия по возрождению православных святынь. Депутат добавил, что Слуцкий занимается научной деятельностью и является кавалером множества орденов.

Кто еще пойдет против Путина

От партии «Новые люди» с вероятностью 70% в выборах примет участие зампред Госдумы, бывший кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков, с вероятностью 30% — ее руководитель Алексей Нечаев, сказал вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Журналистка Екатерина Дунцова, поддерживаемая бывшим олигархом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), подала в Центральную избирательную комиссию РФ документы для участия в выборах президента в 2024 году. ЦИК рассмотрит заявку в установленные сроки.

Экс-депутат Ржевской городской думы Дунцова выразила намерение принять участие в выборах президента в 2024 году. Дунцова связана с проектами, аффилированными с беглым олигархом Ходорковским.

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