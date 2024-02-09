Грудь «Родины-матери» в эпицентре скандала: при чем здесь Путин и Ивлеева

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Монумент «Родина-мать»

Мусульманский активист обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой переделать монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Что возмутило общественника, при чем здесь «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, кто осквернил памятник?

Что сказал мусульманский активист о «Родине-матери»

Общественник из Башкирии Расул Ахияретдинов записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой переделать «Родину-мать» из-за груди на скульптуре и торчащих на ней сосков.

Соответствующий ролик активист опубликовал на своей странице в социальной сети, однако позднее удалил его. Как рассказал Ахияретдинов, он пообщался с мусульманским и православным духовенством, а также с жителями Волгограда и пришел к выводу, что ни один человек не доволен внешним видом монумента.

«Советский Союз сделал немало ошибок, и одна из ошибок — эта статуя. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указание на реконструкцию данного памятника», — сказал общественник, предположив, что жители Волгограда хотят сохранить памятник, но скрыть его «срамные места».

Кроме того, он заявил об «идентичном подтексте» «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и внешнего вида памятника. В этом контексте активист упомянул и представителей ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Мы же видим все эти „голые“ вечеринки Ивлеевой. Гомосексуальные моменты и падение нравственности. А тут приезжаем в Волгоград и обнаруживаем идентичный подтекст», — считает башкирский общественник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Настя Ивлеева

Что сказали в музее «Сталинградская битва» об инициативе активиста

В учреждении сообщили изданию «Подъем», что никакие изменения монумента попросту невозможны.

«Это особо охраняемый объект культурного наследия. Там ничего нельзя трогать, никакие элементы, вплоть до ступеней, которые должны сохранять этот закрепленный облик», — сказали в музее.

Отмечается, что претензии башкирского активиста, который возмутился «откровенно торчащими сосками», комментариям не подлежат, а официальных жалоб на внешний вид «Родины-матери» в музей не поступало.

«Это общепризнанный символ Родины, современная интерпретация античных и других образов богинь победы, классических образов. Что тут можно комментировать», — заключили в учреждении.

Какой еще скандал произошел с «Родиной-матерью»

СКР 9 февраля сообщил о задержании 23-летней жительницы Самары, опубликовавшей в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь «Родины-матери». По мнению прокуратуры, она совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия». Следователи обвинили ее в оскорблении памяти участников войны и реабилитации нацизма.

«Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы сразу же после возвращения на территорию страны», — говорится в сообщении СК.

Видеоролик, в котором блогер, снимая монумент «Родина-мать зовет!», расположила палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его, распространился в соцсетях летом 2023 года. Пользователи возмутились ее поступком.

После этого девушка уехала из страны. После возвращения в Россию она была задержана в московском аэропорту и отправлена в Волгоград.

Что известно о монументе «Родина-мать зовет!»

Скульптура «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира и высочайшая в России. Представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом.

Строительство монумента было начато в мае 1959 года и завершено 15 октября 1967 года. Скульптура на момент создания была самым высоким в мире изваянием. Реставрационные работы на главном монументе памятника-ансамбля проводились дважды: в 1972 и 1986 годах. В частности, в 1972 году был заменен меч.

Авторами проекта являются скульптор Евгений Вучетич и инженер Николай Никитин, архитекторами — Яков Белопольский и Вениамин Демин.

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