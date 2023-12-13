Снос советских памятников в Европе: почему демонтируют, при чем тут нацизм В Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии

Фото: Evgeny Filippov/Global Look Press

В Болгарии начали снос памятника Советской армии. В городе София у статуи солдату спилили руку, державшую автомат ППШ. В России такое решение болгарских властей назвали «варварским». О том, кто и почему в Европе демонтируют советские монументы — в материале NEWS.ru.

Правительство Болгарии попыталось оправдать свои действия тем, что неудовлетворительное состояние сваи на памятнике якобы угрожает общественной безопасности. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила демонтаж монумента как враждебный шаг. По ее словам, Болгария, полностью не осознавая последствия своих решений, идет по пути реабилитации нацизма.

«Эпидемия» вандализма в Европе

Первые случаи вандализма в отношении советских монументов в Европе активно начали фиксироваться весной 2022 года. Неизвестные в марте осквернили военно-мемориальный комплекс «Славин» в столице Словакии Братиславе, где были захоронены 6845 красноармейцев, погибших при освобождении города от фашистских захватчиков.

В том же месяце вандалы нанесли на мемориал в деревне Пашалтуонис в Литве свастику, а в городе Жасляе пострадал памятник советскому солдату, который облили краской. От рук неизвестных страдали даже монументы в честь красноармейцев, с которыми бок о бок сражались и погибали бойцы армии союзников. Например, вандалы осквернили мемориальное кладбище на востоке Словакии, где шли ожесточенные бои на Дуклинском перевале. Во время наступления советские солдаты жертвовали своими жизнями вместе с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Страна — рекордсмен по сносам советских памятников

Абсолютным лидером по числу разрушенных памятников советским солдатам стала Польша. Еще в прошлом году из 561 памятника красноармейцам в стране осталось около сотни, и число монументов стремительно сокращается.

Главной потерей для культурного сообщества стало уничтожение Памятника благодарности Красной армии в Варшаве. Он был воздвигнут в 1946 году в честь советских солдат, погибших в сражениях с фашистами за правый берег Вислы. Однако подвиг красноармейцев был осквернен решением властей снести монумент в 2018 году.

Правительство страны не пощадило даже символичный монумент советско-польскому братству. Памятник был отлит из метала немецких боеприпасов, демонтаж произошел в 2011 году. Власти обещали вернуть его на место после окончания строительства новой ветки метрополитена, однако свои слова они так и не подтвердили действиями.

Процесс «деколонизации» на Украине

Один из самых громких скандалов связан со сносом памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. До этого вандалы облили его краской. Злоумышленники написали на постаменте «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».

На решение снести памятник отреагировал праправнук поэта. Он назвал «дураками» тех, кто решил снести памятник писателю в Киеве. По его словам, произошедшее в столице Украины — «стыд и позор».

«Это же Пушкин, это культура, ничего общего с боевыми действиями, с политикой, это стыд и позор», — сказал праправнук поэта.

На снос памятника культуры отреагировали и российские политики. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что инцидент является проявлением нацизма, который возродился на Украине.

В Киеве также демонтировали герб СССР на щите монумента «Родина-мать». Украинские власти решили установить трезубец вместо советской символики. Элементы герба СССР были демонтированы с памятника 1 августа. Самую статую также переименовали, теперь она будет называться «Украина-мать».

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