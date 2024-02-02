«Россия должна победить»: о чем говорили немцы под Сталинградом в 1943-м

Фото: Scherl/Global Look Press

Советские войска в Сталинградской битве

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы, из которых можно узнать о настроениях среди фашистских захватчиков и положении немецкой группировки войск во время Сталинградской битвы, завершившейся ровно 81 год назад, 2 февраля 1943 года. В их числе сведения, полученные на допросах пленных солдат вермахта и через агентурную сеть. NEWS.ru узнал, что содержится в обнародованных записях.

Что говорится в документах

В числе рассекреченных документов разведданные от 1 октября 1942 года. В них приводятся выдержки из разговоров оккупантов с местными жителями. Из опубликованных волгоградским государственным телевидением фрагментов можно узнать об отношении солдат вермахта к вторжению Третьего рейха в СССР и политике нацистов.

«Я не желаю воевать против России, и не нужно было Германии на нее нападать. Россия — могущественная держава. И хоть Германия и имеет успех, от этого не зависит исход войны. Россия должна победить, и она победит», — приводятся в документах слова одного из немецких солдат.

Из рассекреченных показаний военнопленного и уроженца Польши Владислава Маньковского можно узнать об отношениях между разными группами оккупационных войск — собственно, вермахта, а также союзников нацистской Германии во Второй мировой войне.

«Румыны, немцы стоят на фронте друг от друга отдельно. Немцы презрительно относятся к румынам. Румыны ненавидят немцев. Такое же отношение к немцам со стороны поляков, бельгийцев, голландцев и французов. Немцы поляков упрекают, что они плохие вояки, сдаются в плен к русским, называют поляков свиньями. На этой почве между солдатами нередко возникают драки», — описывал ситуацию Владислав Маньковский.

Фото: Scherl/Global Look Press Немецкие солдаты во время Второй мировой войны

Еще один рассекреченный документ — сводка № 15 разведывательных данных о положении в тылу противника, которая предназначалась для члена военного совета Сталинградского фронта Чуянова. Там говорится о настроениях среди оккупантов.

«Состояние германского солдата на сегодняшний день можно отметить как тупое, наивысшая цель для него — спасти жизнь или по крайней мере сохранить здоровье для лучшего времени. Самоувечья входят в распорядок дня и проделываются так умело, что ничего нельзя доказать. Гитлер и его режим потеряли всякую популярность, потому что фашисты сидят дома, в то время как простые солдаты вынуждены согреваться во фронтовых окопах», — цитирует документ волгоградское телевидение.

В одном из рассекреченных сообщений приводятся слова солдата фашистского блока. Он, в частности, говорил о том, как у них обстояли дела с продовольственным обеспечением.

«Мы получаем по 200 грамм хлеба в день и один раз жидкий суп. А я не видел хлеба в течении четырех суток, питаемся одним кофе — без сахара», — следует из документа.

Какие еще документы о сталинградской битве были рассекречены

Год назад, к 80-й годовщине окончания Сталинградской битвы, ФСБ также рассекретила массив документов. Среди них, например, 13-страничная справка начальника УНКВД по Сталинградской области Александра Воронина от 20 февраля 1943 года.

«С первых дней оккупации захватчики приступили к учету всего оставшегося гражданского населения, а затем к переселению его в глубокий тыл и отправке трудоспособных мужчин и одиноких женщин на работу на Украину и в Германию», — говорится в справке.

По показаниям личного переводчика, коменданта города Аутергофа, в частично оккупированном Сталинграде оставалось 250 тысяч жителей. К моменту освобождения города в ранее занятых районах остался 7661 человек. Также в документе говорилось о мародерстве нацистов, которые грабили дома местных жителей, забирая все, что попадалось под руку, и переправляя посылками в Германию.

Фото: Яков Рюмкин/РИА Новости Женщины с ребенком в Сталинграде, 1943 год

«В Баррикадном районе Сталинграда отмечены случаи, когда при ограблении с женщин снимали платья, туфли, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей и полураздетых бросали под открытым небом», — говорится в документе.

Помимо этого, в сводке есть сообщения о преступлениях в отношении оставшихся в городе жителей: «В одной из землянок верхнего поселка завода 221 города Сталинграда немцы изнасиловали на глазах у детей двух женщин, эвакуированных из Ворошиловграда. После они (женщины) были расстреляны вместе с детьми. В хуторе Аверино Каланчевского района 10 подростков в возрасте от 11 до 15 лет расстреляны за то, что один из них взял папиросы у немецкого офицера».

Также в документе говорилось о состоянии инфраструктуры Сталинграда после его освобождения. Воронин указывал, что «город полностью разрушен».

«Полностью уничтожены коммунальные предприятия местной промышленности и связи, общественные здания, культурные учреждения и жилой фонд города», — сказано в справке. При этом начальник регионального управления НКВД отметил, что во время оккупации в городе смогли уцелеть отдельные здания. Сегодня в Волгограде осталось совсем немного дореволюционной застройки или массивов конструктивистских рабочих поселков 20–30-х годов.

В справке Воронина от апреля 1943 года говорится о разминировании Сталинграда после освобождения. В ходе допросов военнопленных стало известно примерно о 300 минных полях и участках, где было заложено до 150 тысяч мин.

Вместе с инженерными частями Советской армии были привлечены специальные группы из 382 военнопленных-саперов, которые занимались разминированием города. К 12 апреля 1943 года было обезврежено 18 квадратных километров, на которых находилась 391 тысяча противопехотных и противотанковых мин, в том числе 315 тысяч отечественных и 45 тысяч мин противника, следует из документа.

Также на обезвреженной территории было подорвано 349 тысяч минометных мин, артиллерийских снарядов, гранат и авиабомб, собрано 260 тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин, 422 авиабомбы, 353 автомата, 447 пулеметов, 13,5 тысячи винтовок, 1256 противотанковых ружей и 10,5 тонны взрывчатых веществ.

Фото: Яков Рюмкин/РИА Новости Саперы во время ВОВ

Сколько длилась Сталинградская битва и каково ее значение

Сталинградская битва шла с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года между Красной армией и вермахтом, который поддерживали армии стран «оси». Она охватывала не только нынешний Волгоград и его окрестности, но и значительные территории современных Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, а также Калмыкии.

С 17 июля по 18 ноября 1942 года войска нацистской Германии и ее союзников наступали на восток для захвата участка вокруг Сталинграда. Это блокировало бы сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, создав плацдарм для получения контроля над месторождениями нефти в Каспийском море. Однако Красной армии удалось заставить оккупантов перейти к оборонительным боям, а к февралю 1943 года окружить группировку противника и заставить ее капитулировать.

В ходе Сталинградской битвы Красная армия потеряла более 980 тысяч человек погибшими и ранеными, а вермахт и его союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) — в общей сложности около 1,5 млн.

Сталинградская битва стала важнейшим сражением Второй мировой войны, а победа советских войск в ней оказала серьезное влияние на дальнейший ход всех военных действий, позволив красноармейцам перехватить стратегическую инициативу. Как отмечал историк Михаил Мягков, следствием битвы стал отказ Турции и Японии от вторжения в СССР, а также подъем движения Сопротивления в Европе и Азии. Кроме того, воевавшие на стороне Германии Италия, Румыния и Венгрия стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с союзниками по Антигитлеровской коалиции.

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