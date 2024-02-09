Общественника возмутили «торчащие соски» Родины-матери Общественник из Башкирии требует реконструировать Родину-мать из-за сосков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главную скульптуру мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!» нужно переделать — с таким призывом к президенту России Владимиру Путину обратился активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, передает V1.RU. По его мнению, у статуи вызывающе торчат соски, что провоцирует некоторых блогеров «потрогать» их на фото и видео.

Пообщавшись с духовенством — как мусульманским, так и православным, я понял, что никого из них не устраивает внешний вид памятника. СССР сделал много ошибок, одна из них — это статуя. Наша с вами мать так выглядеть не может. Мы требуем реконструкции. Волгоградцы хотят скрыть срамные места этого памятника, — заявил активист.

Ранее жительница Самары Алена А., опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, была задержана СК России. Следователи обвинили ее в реабилитации нацизма.

Инцидент произошел в июле 2023 года. На фоне резонанса девушка решила раскаяться, объяснив, что просто сглупила, никого оскорбить и ничего осквернить не хотела, рассказав, что ее бабушка и деды прошли войну. Тем не менее в отношении нее возбудили уголовное дело.