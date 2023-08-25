«Все изуродовали»: в Госдуме призвали демонтировать памятник «Родина-мать» Депутат ГД Драпеко призвала демонтировать памятник «Родина-мать» на Украине

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Елена Драпенко назвала украинские власти идиотами, комментируя NEWS.ru то, что в Киеве на монумент «Родина-мать» надели огромную вышиванку. По мнению парламентария, лучше бы вместо такого издевательства над памятником, монумент демонтировали, а на его месте возвели новый.

Идиоты они, вот и все, что здесь можно сказать. Изуродовали страну, памятники и все остальное, то, чего руки дотянулись. По-моему, было бы проще демонтировать монумент и установить собственный, новый. То, что они идиоты, всему миру видно, монументы переодевают. Глупости это, вот и все, — заявила Драпенко.

В Киеве с памятника «Родина-мать» 1 августа демонтировали элементы герба СССР. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с монументом Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Работу по монтажу изображенного на гербе Украины трезубца начались 5 августа, но были прерваны из-за погодных условий. На следующий день элемент был установлен.