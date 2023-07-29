Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Монумент «Родина-мать» в Киеве

Монумент «Родина-мать» в Киеве получит новое именование «Украина-мать», сообщил в интервью Украинскому радио генеральный директор национального музея истории страны во Второй мировой войне Юрий Савчук. Он выразил надежду, что Министерство культуры утвердит переименование к Дню независимости государства.

У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать», — сказал Савчук.

День независимости Украины отмечают 24 августа.

В июле 2022 года действовавший на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что граждане страны выступили за отказ от герба СССР на щите монумента «Родина-мать». Утверждалось, что такое решение поддержали 85% населения.

26 июля текущего года стало известно о начале работ по демонтажу герба СССР на монументе. Его собираются заменить трезубцем, который присутствует на гербе Украины.

До этого в Киеве подсветили монумент «Родина-мать» в цвета флага США. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, это сделано для того, чтобы присягнуть на верность Западу. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что поступок Украины олицетворяет то, что страна готова поступиться свей историей, чтобы угодить «западным хозяевам».

Переименование и демонтаж памятников советской эпохи ведется на Украине с 2016 года, когда был принят закон о декоммунизации. С началом СВО власти страны также начали борьбу с тем, что имеет отношение к России.