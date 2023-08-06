На монумент «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

На щит монумента «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua». Работы по монтажу трезубца начались 5 августа, но были прерваны из-за погодных условий.

На памятник Родины-матери в Киеве с утра установили украинский герб — трезубец, — говорится в сообщении.

Элементы герба СССР были демонтированы с памятника 1 августа. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Ранее скульптор Алексей Пергаменщик, который занимался демонтажем герба ССР с монумента, заявил, что на памятнике еще остались элементы советской символики — звезды на гарде меча. Он предложил заменить их орнаментом времен князя Владимира.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина предложила российским олигархам выкупить герб СССР, снятый с монумента в Киеве, и привезти в РФ. По ее словам, таким образом они на деле докажут свой патриотизм, о котором заявляют. Депутат добавила, что самым правильным решением будет разместить герб в Музее Победы на Поклонной горе, где собраны главные исторические экспозиции, знаменующие победу советского народа в Великой Отечественной войне.