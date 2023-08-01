В Киеве рассказали, как распорядятся гербом СССР с монумента «Родина-мать» Демонтированный с монумента «Родина-мать» в Киеве герб СССР поместят в музей

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Герб СССР, который демонтируется со щита монумента «Родина-мать» в Киеве, будет храниться в расположенном рядом с памятником Музее истории Украины во Второй мировой войне, рассказал изданию «Страна» исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев.

Есть и другие мнения, но все-таки этот элемент времен пребывания Украины в составе Советского Союза, безусловно, имеет историческое, научное и художественное значение. Поэтому его следует сохранить, — сказал чиновник.

Он добавил, что демонтаж герба идет по графику. Работы должны завершиться к 24 августа — Дню независимости Украины.

Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина предложила российским олигархам выкупить герб СССР, снятый монумента в Киеве, и привезти в РФ. По ее словам, таким образом они на деле докажут свой патриотизм, о котором заявляют. Депутат добавила, что самым правильным решением будет разместить герб в Музее Победы на Поклонной горе, где собраны главные исторические экспозиции, знаменующие победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Также стало известно, что украинские власти собираются переименовать монумент «Родина-мать» в «Украина-мать». Представитель МИД России Мария Захарова расценила это решение как принципиальность Киева, поскольку памятник нельзя снести.