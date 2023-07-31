В Госдуме призвали олигархов выкупить герб СССР, снятый с «Родины-матери» Останина призвала олигархов выкупить герб СССР с мемориала «Родина-мать» на Украине

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина в разговоре с NEWS.ru заявила, что российским олигархам следует выкупить герб СССР, снятый с мемориала «Родина-мать» в Киеве, и привезти в Россию. По ее словам, таким образом они продемонстрируют патриотизм, о котором заявляют.

У нас есть олигархи, которые еще ведут бизнес на Украине, поэтому было бы хорошо одному из них выкупить герб СССР и привезти к нам. Раз люди заявляют о своем патриотизме, то пусть докажут его, — рассказала Останина.

Депутат добавила, что самым правильным решением будет разместить герб в Музее Победы на Поклонной горе. По ее словам, именно там собраны главные исторические экспозиции, знаменующие победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщали в Минкульте Украины, советскую символику заменят на герб страны — трезубец.

Сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР предложил украинский скульптор Алексей Пергаменщик. Он заявил, что нужно поместить фрагмент монумента в зал под статую, распилив на несколько частей. Он считает, что герб можно было бы положить в перевернутом виде и подсветить красными лампами.