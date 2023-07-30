Захарова отреагировала на переименование монумента «Родина-мать» в Киеве Захарова назвала принципиальностью переименование монумента «Родина-мать» в Киеве

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «принципиальностью» решение Киева переименовать монумент Родина-мать» на «Украина-мать». По ее словам, памятник переименуют, поскольку его нельзя снести.

П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать, — говорится в ее сообщении.

О планах по изменению названия монумента 29 июля сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Он отметил, что решение приняли на заседании ученого совета музея. Савчук надеется, что его утвердит министерство культуры и информационной политики накануне 24 августа, когда в стране отмечается День независимости.

В Киеве 26 июля начали демонтировать с монумента «Родина-мать» герб СССР. Этот символ Советского Союза, который располагается на щите скульптуры, планируется заменить трезубцем, изображенным на гербе Украины.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал в беседе с NEWS.ru абсурдом решение киевских властей демонтировать герб СССР на монументе «Родина-мать» и заменить его на трезубец. По его словам, также вызывает удивление, что Киев не принял решение снести памятник в рамках декоммунизации. Парламентарий отметил, что Украина «с легкой руки Запада теряет свои идентичность и государственность, превращаясь в квазигосударство без прошлого, настоящего и будущего».