Госдума запретила сотрудникам ФСБ и СВР иметь вид на жительство за границей

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Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает сотрудникам Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки иметь вид на жительство за рубежом, за исключением случаев, когда это является служебной необходимостью.

Законопроект внёс в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин в рамках реализации новых положений Конституции. Документ запрещает иметь вид на жительство или иной документ, который подтверждает право на постоянное проживание россиянина на территории другой страны, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности. Запрет коснётся военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов ФСБ, сотрудников органов внешней разведки РФ, передаёт ТАСС.

На данный момент в федеральных законах «О Федеральной службе безопасности» и «О внешней разведке», в которые предложены поправки, прописан только запрет на гражданство (подданство) иностранного государства.

Они закрепляют то, что глава страны вносит представление по кандидатурам глав ФСБ и СВР в Совет Федерации. При этом палата не позднее недельного срока информирует в письменной форме главу государства о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

Как писал NEWS.ru, Госдума закрепила приоритет Конституции над нормами международного права.