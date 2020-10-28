Госдума закрепила приоритет Конституции над нормами международного права

https://static.news.ru/photo/3da0774e-1901-11eb-b2bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли конституционный закон «О безопасности». Он закрепляет приоритет Конституции РФ над нормами международного права.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября. По закону, теперь не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, если они противоречат Основному закону РФ. Документ расширяет функции Совета безопасности. Этот орган будет в числе прочего решать вопросы национальных интересов, безопасности личности, общества и государства. Например, пресекать призывы и действия по отчуждению части российских территорий.

Секретарю, заместителю председателя и членам Совбеза запрещается иметь и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, которые находятся за пределами России. Силовики из ФСБ и Службы внешней разведки не могут иметь вид на жительство за рубежом. Исключение — только в случае служебной необходимости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что некоторые западные страны предпринимают попытки сдержать развитие России, для этого они в том числе используют инструменты международного права.

Как писал NEWS.ru, депутаты одобрили федеральный закон о новом порядке формирования правительства.