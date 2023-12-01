Галкин откровенно подставил Аллу Пугачеву. Но женщина выбрала семью

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алла Пугачева

Актер Стас Садальский сделал неожиданное открытие: оказывается, Алле Пугачевой не везло с окружением. Оно тянуло певицу вниз. Днями раньше в беседе с «АиФ» он прямо указал на то, что все проблемы «рабы любви» заключены в ее муже.

«Глупый, глубоко глупый человек. Сидел бы и молчал», — с досадой произнес Садальский.

Не будем забывать, что, вообще-то, Алла Борисовна всегда была человеком независимым и не слишком поддавалась влиянию извне. Лишь по собственной инициативе она могла принять это «рабство». Причем еще непонятно, кто в очередном ее альянсе выглядел «рабом». Она-то всегда оставалась Примадонной.

Она могла поплакать

Ее мужья и фавориты выглядели немного жалко на фоне Аллы. Как некое дополнение, как бэк-вокал во время исполнения ею бесконечной композиции любви. С определенного момента стала прослеживаться занимательная тенденция. При том что Алла не молодела, каждый новый «бэк-вокалист» был моложе предыдущего. Разница в возрасте вначале составляла 6 лет, затем 12, 18 и, наконец, 27 лет.

Но, пожалуй, только союз с Максимом Галкиным (признан иноагентом) выглядел настоящим мезальянсом. Прежде все увлечения и интрижки воспринимались публикой как милые и невинные забавы Примадонны. Она звезда номер один, ей позволено все. Для многих поклонниц она была недосягаемым эталоном сильной женщины, которая не лишена простых человеческих слабостей и может себе позволить «плакать у окна».

Крикну, а в ответ тишина.

Снова я останусь одна.

Сильная женщина плачет у окна.

Нет, остаться одной она не могла. Не позволяли ни статус, ни имидж, ни характер. Расставьте сами эти понятия по приоритетам. Последний союз с юмористом хоть и воспринимался чудачеством, но в какой-то момент показалось, что Алла Борисовна решила этим браком просто подвести черту и успокоиться. Странная парочка стала вить большое-пребольшое семейное гнездо с многочисленными спальнями и лифтом.

Наконец «молодые» решили завести детей. Именно завести, что и произошло в 2013 году посредством суррогатного материнства.

Но все планы Примадонны на тихую и спокойную старость нарушила реакция мужа-юмориста на начало СВО. В какой-то момент он возомнил себя мессией и наговорил достаточно, чтобы заработать титул иноагента. Вот тут-то Алла Пугачева стала перед выбором: семья или спокойная и предсказуемая старость, с юбилейным концертом в Кремлевском дворце в апреле 2024 года и прочими заслуженными почестями и наградами. Но Галкин ее откровенно подставил. А она сделала выбор в пользу семьи. И у кого повернется язык осудить певицу за это?

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Максим Галкин и Алла Пугачева

Расплата за мужа

Сегодня ее положение вызывает сочувствие. Согласитесь, разрыв с семьей означал бы для Примадонны новое одиночество, только отягощенное преклонным возрастом и двумя маленькими детьми. Дети — это, видимо, самое болезненное, что есть в этой ситуации. Ведь их приходится постоянно убеждать в том, что папа прав, что бы ни говорил. А говорить он, как известно, любит. К тому же, трезво глядя на жизнь, Алла Борисовна понимает, кому из них двоих в будущем достанется забота о детях.

В общем, сегодня Примадонна сменила статус «рабы любви» на «заложницу ситуации». Похоже, что былая удаль, независимость, склонность к эпатажным поступкам сыграли с Примадонной злую шутку. Она всегда хотела быть сильнее и свободнее всех, и долгое время это ей удавалось. Часто она действовала по прихоти, не считаясь с обстоятельствами и не заглядывая в будущее. Но будущее наступило. Уютно ли ей в нем? Об этом ли она мечтала?

Думаю, что самое неприятное для талантливой, сильной и независимой женщины — это вызывать жалость. Но, увы, сегодня ее положение таково, что ни на что иное она пока претендовать не вправе.

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