Двуличная Алла Пугачева: ей лучше петь, чем говорить

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алла Пугачева

Как все складывалось замечательно для Аллы! Ей практически перестали поминать «рабов и холопов». Ну сорвалась, ну погорячилась. Она же привыкла повелевать и покровительствовать. Видимо, просто так неуклюже заступилась за мужа. «Какой ни есть, а все ж родня», — как пел наш великий бард. Она практически перешла в неформальную группу звездных релокантов, которые почти не привлекают к себе внимания. И вдруг возникла безумная активность. Как у футболиста, просидевшего в запасе 90 минут основного времени матча и выпущенного на поле в компенсированные пять минут.

Конечно, молчать, когда до Нового года меньше двух месяцев, а до своего 75-летнего юбилея менее полугода — это риск не успеть. Не успеть «легализовать» на родине свой несколько замутненный образ. Пусть не покаяться (покаяние — вещь добровольная, интимная, если угодно), но хоть дать понять, что Примадонна снова с вами. Не только физически, но и духовно. Можно было хотя бы притвориться, что это так. Кто ж откажет в актерском мастерстве выдающейся артистке?

А кто холоп?

Приезд Аллы Борисовны в Россию 2 ноября вызвал эту надежду на возвращение. Так показалось в первые часы ее пребывания. Но потом произошло что-то странное. Совершив «кругосветное» путешествие из Прибалтики в Прибалтику через Грязь и Тверь, певица оставила в недоумении всех. А что это было?

Алла Пугачева доказала всем, что интерес к ее личности ничуть не исчез. Но правильно ли сама певица истолковала такое внимание к своей персоне? Не ошибается ли она в том, что это безусловная и вечная любовь поклонников и больше ничего? «Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — удовлетворенно констатирует она.

Однако тех, у кого певица «в сердцах», этот блиц-визит разочаровал. Если всерьез относиться к тому, что Алла Пугачева была символом и выразителем общественных дум (особенно женских). То для того, чтобы оставаться таковой, назрела необходимость консолидации с этим самым обществом.

Вместо этого народная артистка вступила в заочную полемику с «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Эти слова в соцсетях она адресовала всем своим критикам. В общем, возвращение уже пошло по худшему сценарию. Не стоило, видимо, вспоминать о самом одиозном своем высказывании: о «рабах и холопах». Но как видно, осознав, что это было грубо и несправедливо, певица с опозданием начала редактировать саму себя.

Теперь она настаивает, что не все попадают под это уничижительное определение, а только те, кто ее критикует. Ну, то есть те самые «оголтелые клеветники, недоличности...», далее по списку. «А народ-то в данном случае ни при чем. Он является заложником ситуации», — заключает певица.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева

Разрыва нет

Как ни витийствуй, как ни играй словами, но Примадонна продемонстрировала, что ее разрыв с позицией мужа-иноагента не случился. Это был иллюзия, возникшая на фоне длительного молчания. Стоило ей заговорить, как все встало на свои места.

И дело не в вульгарной форме общения со своими оппонентами, а в том, что певица не заметила перемен, которые произошли у нее на родине. Да, и можно ли почувствовать, как изменились дух и настроение в обществе за последние месяцы, если ты лишь пару раз метеором пролетаешь по стране на «Роллс-ройсе». Сегодня общество уже не делится на поклонников и не поклонников Аллы Пугачевой. Сегодня совершенно иные сакральные смыслы определяют жизнь и поступки людей.

А что же Примадонна? Наше любопытство к ней — это скорее ностальгия и неосознанное желание иногда переключить внимание на светскую хронику, как легкий и непритязательный жанр. И тут не было бы лучшего знака уважения к публике, чем спеть. Петь — не говорить!

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