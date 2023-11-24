Алла Пугачева, нам стыдно за тебя. Но ты все равно наша Первая во всем. Долгий путь Примадонны к вершине антирейтинга

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алла Пугачева

Рейтинг ВЦИОМ подтвердил худшие опасения: Алла Борисовна стала однозначно лучшей в номинации «Артист, за которого нам стыдно». Впрочем, это было предсказуемо. И самое неприятное для певицы то, что опрос проводился не среди тех, кого она злобно назвала «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». А как раз среди того простого народа, который Примадонна по недоумию и неосторожности назвала «холопами и рабами». Даже попытка дезавуировать свое заявление не увенчалась успехом. Осадок, как говорится, остался.

Все началось уже давно

Много глупостей наговорила и понаделала всеми любимая Примадонна. И возможно, самой большой ошибкой стал добровольный отъезд из России. Даже самые горькие, несправедливые и обидные слова, произнесенные человеком, не бросившим свою страну в трудный час, были бы восприняты совсем по-другому. Ну уж, что есть, то есть.

Конечно, за последнее время Алла Пугачева добавила себе баллов для антирейтинга. И все же я убежден, что путь на этот олимп она начала задолго до своего невынужденного отъезда. То, что Алла Борисовна — самая титулованная, самая яркая музыкально одаренная певица в нашей стране, не вызывает никаких сомнений. Ее альбомы всегда становились событием, ее концерты — явлением в эстрадном искусстве. Она блистала на международных смотрах и покоряла сердца своих поклонников исповедальными песнями.

Еще в советское время к личной жизни певицы было приковано внимание поклонников. Тем более она сама охотно давала повод: была довольно бесцеремонна в общении, меняла мужей и фаворитов. При этом для многих женщин была кумиром именно благодаря этим «слабостям». Сама Пугачева это чувствовала и подыгрывала публике:

«Вы не верьте, что живу я как в раю И обходит стороной меня беда. Точно так же я под вечер устаю, И грущу, и реву иногда...»

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Алла Пугачева

Потеряла чувство меры

Интуиция не подводила Аллу Пугачеву, она понимала, что многие фрагменты личной жизни артиста обязаны становиться общественным достоянием. Так она будет ближе публике, роднее. Опять же, не думаю, что это было коммерческой стратегией, скорее интуицией большой артистки.

Здесь, конечно, важно не перестараться, соблюдать баланс и поведенческие нормы в поступках, словах, откровениях. В советское время в этом помогал некий моральный кодекс, в котором абсолютному большинству людей жить было удобно. Неприличными считались алчность, хамство, самодовольство, стяжательство и меркантильность.

Но именно в ту пору начала формироваться богема, которой становилось тесно в окружении запретов и правил. После развала страны порушились и многие моральные устои. В 90-е представители кинематографа и шоу-бизнеса прощупали пределы «свободы» до самого дна.

Вот тогда-то Алла Борисовна постепенно стала терять чувство меры. Ее жизнь все больше была напоказ. Возможно, именно тогда ее тонкая интуиция начала постепенно сменяться расчетом. Она начала монетизировать не только свой талант певицы, но и все, к чему прикасалась. Она перестала быть просто «женщиной, которая поет». Она становилась «женщиной, которая правит бал». В конце концов у людей сложилось твердое убеждение, что Примадонна — это хозяйка современной эстрады, повелительница душ и властитель умов.

За чужих не стыдно

Ирония судьбы, но именно ВЦИОМ по результатам опросов в начале 2010-х годов отдал ей первенство в категории «Символ русской женщины». И каким же высочайшим чувством ответственности надо обладать, чтобы нести эту корону так, чтобы никто и никогда не усомнился: на этот трон Примадонна была вознесена народом по справедливости.

И надо было постараться, чтобы сегодня народ испытывал стыд именно за то, что когда-то так возвеличивал ее. Но есть в этом чувстве стыда один интересный признак. По всей видимости, народ продолжает считать Аллу Пугачеву своей. Ибо что нам стыдиться за чужих?

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