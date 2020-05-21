Фрегаты Черноморского флота провели учебные стрельбы в Крыму

https://static.news.ru/photo/1bdb16ee-9b31-11ea-9024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» провели артиллерийские стрельбы по береговым целям на полигоне в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.

По его словам, военные успешно поразили из установки А-190 видимые и невидимые цели при поддержке штурмана.

Рулёв добавил, что стрельбы прошли в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки на текущий год, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что министерство обороны создаст новое образовательное учреждение — Военно-инженерную академию. Она станет основным учебным заведением для подготовки военных инженеров.