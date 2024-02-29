Фигуристка Медведева ушла от Бузовой и Диброва. Почему мы ей аплодируем?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Посмотрев фрагменты ток-шоу телеканала ТНТ с красноречивым названием «Это нормально?», я подумал, что такого заголовка сегодня заслуживают многие проекты. В данном же случае сами создатели, видимо, так и не заметили саморазоблачительного подтекста в названии шоу. Однако скандал с очередным выпуском, надеюсь, все расставил по местам.

Евгения Медведева: «Я пошла»

Не буду подробно описывать фабулу проекта. Скажу лишь, что программа построена на провокационных вопросах. А где есть место провокации, там следует быть готовым к любым эмоциональным реакциям. Именно это и случилось. Вначале не вполне адекватный зритель нецензурно «наехал» на Шуру. Певец не остался в лексическом долгу и затем покинул студию. После удаления зачинщика скандала Шура вернулся, но Евгения Медведева, тихо сказав: «Я пошла», покинула студию насовсем.

Важно сказать, что участвуют в программе, как говорят, «широко известные в узких кругах» персонажи, которых ведущие почему-то называют звездами. До появления в студии выдающейся фигуристки Евгении Медведевой вообще трудно было кого-то назвать звездой. Ну не Бузову же, в конце концов. Запасов иронии не хватит, чтобы считать ее таковой. О Дмитрии Диброве еще скажу позже, тем более что прежде мы были хорошо знакомы.

Конфликт идеалов

Утверждают, что Медведева редко участвует в подобных проектах. Как ее занесло на эти убогие галеры, судить не берусь. Но давайте просто вспомним, кто такая фигуристка Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка финалов Гран-при. Это далеко не все ее титулы.

Никому прежде до нее не удавалось выиграть два сезона подряд все главные старты на взрослом уровне. Евгения — заслуженный мастер спорта России, кавалер ордена Дружбы. Надеюсь, понятно, что любому из участников шоу до нее как до Млечного Пути. И дело ведь не в самих титулах, а в том, что перед нами человек труда и достижений. И человек, не раз приносивший славу российскому спорту и стране.

В студии, где по странному стечению обстоятельств оказалась прославленная фигуристка, произошел не просто скандал, закончившийся уходом Медведевой. Она и не была ни прямым, ни косвенным его участником. Между тем ее тихий демарш стал вполне символичным, ибо произошел конфликт идеалов.

Талантливый и порядочный человек попал в мир фарса, скандалов, провокаций и пустой болтовни. Мало того, что ее уход закономерен, он достоин уважения и аплодисментов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Медведева

Эхо «голой» вечеринки

Этот одиночный протест, как ни странно, отсылает нас к той же самой скандально знаменитой «голой» вечеринке Ивлеевой. Точнее, к общественной реакции на нее. Поскольку это протест против пошлости и всего аморального, что продолжает, увы, нас окружать в этой жизни. Происходит это по чьей-то воле или от безволия, сути не меняет.

Разумеется, скандал с матерной ссорой на записи программы для кого-то — испорченный день, а кому-то — настоящий бальзам. Хотелось бы думать, что специалист по этой части — Ольга Бузова и создатели шоу «Это нормально?» — здесь в меньшинстве.

Дмитрий Дибров и деградация проектов

Ну и наконец, о Дмитрии Диброве. В его карьере было множество проектов. Может быть, «Как стать миллионером» стал самым заметным. Популярность ведь штука не всегда предсказуемая. Но мне все же больше импонировал Дибров в жанре интервью. В свое время здесь ему не было равных.

Он умен, эрудирован, почтителен по отношению к собеседнику. Его телевизионный козырь и стихия — это интеллектуальное интервью. Не думаю, что речь может идти о профессиональной деградации. Скорее это деградация проектов, на которые он вынужден соглашаться сегодня. Умные программы хуже продаются.

А так хотелось бы увидеть, как Дмитрий Дибров срывает с себя микрофон и покидает студию вслед за Евгенией Медведевой.

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