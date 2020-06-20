Экстренные службы Сочи приготовились к атаке смерчей

https://static.news.ru/photo/860a617a-b2cc-11ea-8328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Modesti Giuseppe / Tips Images/Global Look Press

Оперативные службы курортного Сочи приведены в состояние повышенной готовности. Город готовится к возможному формированию смерчей на море.

Сезонное явление, больше характерное для второй половины лета — начала осени, при определённых метеорологических факторах может проявляться на черноморском побережье в течение всех летних месяцев. Чаще всего смерчи проходят на удалении от берега и распадаются в море. Однако иногда могут выходить на сушу по руслу рек и наносить масштабные разрушения.

20 июня до 21:00 мск на участке Магри — Весёлое (два прибрежных населённых пункта в противоположных концах города. — NEWS.ru) имеется опасность формирования смерчей над акваторией Чёрного моря, — сказано в сообщении мэрии Сочи.

Спасатели рекомендовали принять меры предосторожности и воздержаться от отдыха вблизи водоёмов.

В горадминистрации отметили, что оперативные службы проводят регулярный мониторинг ситуации.

Смерчи образуются в результате завихрения воздушных масс из-за разницы атмосферного давления. Они захватывают часть воды, которая формируется в виде столба, способного вместить в себя десятки тонн воды. Как правило, смерчи образуются в среднем на 15 минут. Нередко они формируются группами по 3-4 штуки. Внутри воронки скорость вращения ветра достигает 40 метров в секунду, а скорость её передвижения составляет 50−60 километров в час. Давление в центре водяного столба низкое, поэтому он засасывает в себя всё, что попадается на пути — воду, землю, лёгкие предметы. В случае выхода на сушу он разрушает мосты над реками, инфраструктуру, постройки.

Сочи страдал от воздействия смерчей неоднократно. Часто это приводило к затоплениям прибрежных районов города, где вода достигала по пояс взрослому человеку, а мощные потоки воды смывали всё на своём пути, срывали асфальт, уносили автомобили, животных и людей. Один из наиболее разрушительных смерчей обрушился на курорт в 2001 году. Тогда ураган практически полностью уничтожил базу городских автобусов, птицефабрику, несколько пансионатов и парк экзотических южных растений. Один человек погиб, ещё полтора десятка обратились к врачам за помощью.

Тем не менее, несмотря на своенравность черноморской погоды, россияне по-прежнему выбирают для лечебно-оздоровительного отдыха санатории Краснодарского края. Как писал NEWS.ru, лидерами по опросу среди туристов в июне, помимо Сочи, стали Анапа и Геленджик. Помимо них туристы предпочитают города Крыма, Ставропольского края, Алтая и Башкирии.