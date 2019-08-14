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Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Москва повинна в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), могло стать следствием договорённостей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Это некая договорённость между Меркель и Трампом. США не раз требовали от Германии платить по долгам за НАТО. США были очень недовольны тем, что страны Европы вносят слишком мало средств...