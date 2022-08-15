Эксперт назвал плюсы сотрудничества России с Афганистаном Эксперт бизнес-программы Пивоваров назвал Афганистан перспективным партнером России

Фото: Ahmad Massoud/Xinhua/Global Look press

Директор программы «Управление бизнесом» РАНХиГС Борис Пивоваров рассказал в интервью с EADaily о важности сотрудничества России и Афганистана на фоне визита министра торговли и промышленности страны Нуриддина Азизи в составе афганского правительства. Он подчеркнул, что власти страны проявляют интерес к торговле с Россией, а также пояснил, в чем специфика сотрудничества с этой страной.

Пивоваров начал с того, что Афганистан является «новым» игроком на мировом рынке, поскольку после прихода к власти талибов (организация «Талибан» признана в РФ террористической, деятельность запрещена) они реструктурировали систему внутри страны и принялись налаживать отношения с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что талибы «достаточно пророссийски настроены».

На начальном этапе нам, конечно, интересно торговать с ними нефтью, подсолнечным маслом и зерном. Это то, в чём заинтересован в первую очередь Афганистан, — сказал он.

Специфика отношений с Афганистаном заключается в том, что эта страна — «чистый лист». У них есть много ресурсов, однако отсутствуют средства и возможности начать производства. России, по мнению эксперта, важно закрепиться на этом рынке, пока там не появился Китай или ближневосточные страны.

Кроме того, отношения РФ и Афганистана положительно скажутся на стабильности в регионе, это даст гарантии странам ОДКБ, что афганцы не станут нарушать границы соседних стран и вместо этого будут заниматься собственной страной.

Пивоваров подчеркнул, что Афганистан обладает огромным количеством редкоземельных металлов и лития, используемые в производстве современной электроники. Торговля необходимыми ресурсами может стать основой развития собственной электроники или совместных предприятий с Китаем и Афганистаном.

В Афганистане богатые залежи железной руды, меди, нефти, а также драгоценных и полудрагоценных камней. Сотрудничество в добыче и производстве могло бы стать прибыльным бизнесом для обоих стран, — подытожил он.

Ранее стало известно, что Кабул предложил Москве продать афганской стороне около 1 млн баррелей нефти, об этом заявил глава делегации «Талибана» Нуриддин Азизи. Он подчеркнул, что страна рассматривает вариант бартерной торговли.