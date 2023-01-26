Экс-помощницу депутата «Яблока» сгубили наркотики Экс-помощницу депутата «Яблока» Макаренко осудили на 11 лет за контрабанду наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-помощницу депутата от «Яблока» Алексея Карпухина Евгению Макаренко осудили на 11 лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков, передает Telegram-канал SOTAvision. По информации канала, запрещенные вещества девушка получила от своего друга из США, полицейские задержали Макаренко при получении посылки.

Друг из США Фрэнк Рауччи в качестве рождественского подарка решил отправить девушке джинсы, а также несколько граммов запрещенных веществ, когда посылка пришла в Россию ее заменили на муляж, 23 декабря Макаренко задержали при получении коробки, сообщает SOTAvision.

Ранее сотрудники московского отделения ГИБДД задержали 24-летнюю москвичку, которая везла в такси около килограмма синтетических наркотиков. Полицейские остановили машину на Кетчерской улице, чтобы проверить документы у водителя такси.

Во время беседы инспекторы ДПС заметили, что пассажирка сильно нервничает. После этого они решили провести подробный досмотр. В ходе проверки полицейские изъяли у девушки два свертка с N-метилэфедроном.

Позже москвичка призналась, что накротики она забрала из тайника и планировала в дальнейшем продать ее путем закладок, расфасовав вещества на более мелкие дозы. Девушку заключили под стражу.