В Москве задержали девушку, которая везла в такси около 1 кг наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники столичного отделения ГИБДД задержали 24-летнюю москвичку, которая везла в такси около 1 кг синтетических наркотиков, сообщили в «МВД Медиа». В ходе проверки со стороны полицейских у девушки изъяли два свертка, с находящимся внутри них N-метилэфедроном. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

По данным правоохранительных органов, полицейские остановили машину на Кетчерской улице, чтобы проверить документы у водителя такси. Во время беседы инспекторы ДПС заметили, что девушка сильно нервничает. После этого они решили провести подробный досмотр.

Позже москвичка призналась, что синтетику она забрала из тайника и планировала в дальнейшем продать ее путем закладок, расфасовав вещества на более мелкие дозы. Девушку заключили под стражу.

Ранее стало известно, что в Москве задержали двух 19-летних юношей за расклейку в метро листовок с рекламой торговых площадок в Сети, где продаются наркотики. Молодым людям грозит привлечение к административной ответственности, они могут быть оштрафованы на сумму от пяти тысяч до 30 тысяч рублей.