Экс-бойцы ВСУ служат России, бои за Авдеевку: что пишут военкоры 27 октября

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Батальон бывших бойцов ВСУ в составе ВС РФ, ситуация у Авдеевки и на Херсонском направлении, сокращение помощи Украине со стороны Запада, покушение на Олега Царева — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

WarGonzo рассказал, как бывшие украинские бойцы будут служить России

«Около двух месяцев назад в интервью Семену Пегову министр внутренних дел ДНР и командир ОБТФ „Каскад“ Алексей Дикий упомянул, что многие бывшие вэсэушники изъявили желание бороться с неонацизмом на Украине, и 80 человек уже воют у него в подразделении. Теперь такой инициативе придали организационную структуру — на базе „Каскада“ создан добровольческий батальон „Богдан Хмельницкий“, состоящий из бывших украинских солдат», — пишет источник.

По информации канала, основной состав подразделения сформирован из пленных, находившихся в разных колониях.

«Все участники прошли проверку на наличие военных или уголовных преступлений перед их зачислением в батальон. После прибытия в учебный центр, примерно три недели назад каждому бойцу были выданы оружие и обмундирование. В настоящее время батальон проходит процедуру оформления российского гражданства, подписания контрактов, боевое слаживание и готовится к дальнейшим действиям на фронте», — добавил WarGonzo.

Фото: МО РФ Боевое слаживание добровольческого батальона

Евгений Поддубный рассказал, как Запад теряет интерес к Украине

«На фоне нового и довольно скромного пакета военной помощи Украине, Вашингтон, пожалуй, впервые дал относительно реалистичную публичную оценку ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В целом все свелось к констатации утраты боевого потенциала ВСУ, собранного всем натовским миром для контранаступления. Комментируя обстановку сразу на нескольких направлениях, в том числе в районе Авдеевки, Красного Лимана и Купянска, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что „время не на стороне Украины“», — отметил военкор.

Поддубный призвал «не сильно доверять всем тенденциям, которые активно вбрасывают различные официальные представители в западное медийное пространство».

«Но факты говорят о том, что противник столкнется с сокращением внимания западных кураторов. Это касается всего спектра поддержки киевского режима противниками России. Об „Афганистане 2.0“ говорить, конечно, преждевременно. Но помнить нужно», — добавил журналист.

Александр Сладков рассказал о текущей ситуации у Авдеевки

«Мы давим, мы воюем, мы имеем успехи и с юга, и с севера кольца, которое надеемся замкнуть. Противник перебрасывает новые и новы силы к Авдеевке. Все это говорит о том, что нас ждет полный трагизма, кровавый момент в проведении СВО. Нам надо забрать Авдеевку. Каждый день из Авдеевки, из прилегающих населенных пунктов, наносятся артиллерийские удары по городам Донбасса, прежде всего по Донецку, и очень страдает Горловка. С 24 февраля 2022 года Горловка претерпела почти 12 000 обстрелов, ранены 492 человека. И цифра такая врезалась мне в мозг — 133 человека погибших, это в Горловке. Поэтому Авдеевка нам нужна освобожденной и восстановленной. Авдеевка должна быть наша», — отметил Сладков.

Фото: МО Украины

Андрей Медведев прокомментировал сегодняшнее покушение на Олега Царева

«Покушение на Олега Царева это не просто, как мне кажется, террор. Это месть человеку, который в отличие от многих украинских политиков никогда не пытался петлять, юлить, быть удобным. Он искренне поверил в русскую весну 2014-го. Он пошел тогда до конца, потеряв все, пока его коллеги-регионалы встраивались в майданную власть любой ценой. Эти слова он говорил за год до Майдана. Так оно все и случилось в итоге. Олегу Цареву скорейшего выздоровления», — добавил журналист.

«Рыбарь» рассказал о текущей ситуации на Херсонском направлении

«Вчера вечером две штурмовые группы 35-й обрмп ВМС Украины, двигаясь по урочищу Кудасово рядом с Песчановкой, попытались приблизиться к Песчановке. Ударами артиллерии ВС РФ наступление было сорвано, а эвакуационные группы под прикрытием дымовой завесы забрали раненых на лодках на правый берег. Но ночью в северную часть острова Алешкинский вновь были выведены группы 35-й бригады. Совместно с морпехами 503-го отдельного батальона 38-й обрмп они рассредоточились в лесопосадках вдоль дороги Подстепное — Казачьи Лагери. На текущий момент попыток атак нет. Однако вдоль рубежа сконцентрировались семь штурмовых групп из состава 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты и 140-го разведбатальона», — сообщил источник.

Фото: МО Украины

Авторы канала считают, что основной задачей у этих подразделений ВСУ является закрепление в Подстепном и Песчановке со стороны Дач.

«В Крынках обстановка остается прежней. Небольшой контингент 35-й обрмп по-прежнему занимает несколько домов в селе. Выдавить их оттуда затруднительно из-за массированного огня артиллерии и минометов ВСУ по подступам к этому району. Ночью на остров Фролова из Ивановки были переправлено подкрепление 2-го и 137-го батальонов 35-й обрмп на лодках и плавающем транспортере ПТС-2. Ближе к вечеру они собираются форсировать Днепр для деблокады сил в Крынках и последующего расширения зоны контроля», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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