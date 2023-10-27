«Пушечное мясо»: психолог пояснил феномен женщин-наемниц в ВСУ Военный психолог Захаров: у иностранных наемниц ВСУ не очень здоровая психика

Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участие иностранных наемниц в рядах ВСУ отражает нездоровое состояние, в котором находится западное общество, рассказал NEWS.ru военный психолог Алексей Захаров. По его словам, у женщин, которые идут служить в зоны военных конфликтов, также наблюдается этот феномен нездоровой психики.

Надо понимать: психическое расстройство может иметь человек, а может и целая среда. Западное общество абсолютно нездорово. Там извращенная система общественного сознания. Для женщины участвовать в боевых действиях — ненормальная ситуация, — отметил Захаров.

Он подчеркнул, что иностранные наемницы на линии фронта по естественным физиологическим причинам не могут быть полноценными военными, которые выполняют поставленные задачи, так что у них нет никакой боевой ценности.

Как воины они никакие, пушечное мясо. Они ущербны и несут в себе угрозу, поскольку они вооружены и у них пластичная психика, которая совершенно социально не выстроена. Это нестабильные люди, — подчеркнул психолог.

20 октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что число иностранных наемников в рядах ВСУ заметно сократилось. По его словам, иностранные ЧВК вывозят своих людей из зоны конфликта.

Напомним, в Чечне завершается формирование нового батальона Минобороны РФ, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура, заявил глава республики Рамзан Кадыров 25 октября.